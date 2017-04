Hoogstraten en BelOrta willen fusioneren: “Onze veiling wordt een van de grootste spelers in Europa”

De site van Veiling Borgloon die intussen is opgegaan in BelOrta. Foto: hbvl

Borgloon - De fruit- en groenteveilingen BelOrta en Hoogstraten starten gesprekken over een fusie. Als die rond is, zal de fusieveiling 75 procent van alle Belgische aardbeien verhandelen en wordt ze een van de grootste Europese spelers. Momenteel heeft Borgloon 25 procent van de aardbeienmarkt in handen en Hoogstraten 50 procent.

De veilingsector zit niet stil. Eerst was er de fusie tussen BelOrta uit Mechelen en Veiling Borgloon, daarna de ‘samenwerking’ tussen het bijna opgedoekte Veiling Haspengouw en BelOrta. Nu starten er gesprekken tussen BelOrta en Hoogstraten. “We zijn allebei financieel gezonde veilingen”, zegt BelOrta-directeur Filip Fontaine. “Samen zullen we een omzet hebben van ongeveer 600 miljoen euro. Daarmee zijn we één van de grootste veilingen van Europa. Maar we willen tegelijkertijd ook een klein, familiaal bedrijf blijven voor onze producent.”

Wie aardbeien wil kopen of verkopen, zal nog moeilijk om de fusieveiling heen kunnen. “We zullen samen drie kwart van de Belgische markt hebben. Maar we verkopen nu al veel aan het buitenland, aan Scandinavië, Engeland en Duitsland. Dat kunnen we nog versterken.”

Prijs

Zullen wij, nu de concurrentie kleiner wordt, meer voor onze aardbeien moeten betalen? “Nee, want de aardbeienmarkt is nu al internationaal. De consument gaat hier niet veel van merken”, luidt het. Of er straks een nieuwe naam komt voor de fusieveiling, is ook nog niet uitgemaakt.

Bij BelOrta werken in totaal 340 mensen, van wie een 70-tal in Borgloon. Hoogstraten stelt 100 mensen tewerk. Deze veiling haalt de helft van zijn omzet uit groente, vooral tomaten en paprika’s.

Concurrentie

De Raad voor de Mededinging zal nog moeten bekijken of deze fusie niet tot een monopolie leidt. “Bij de vorige fusie hebben ze ons gezegd dat ze het fruit zien als een wereldmarkt en groente als een Europese markt”, zegt Fontaine.

In Zuid-Limburg verwachten ze niet meteen dat er veel verandert. “Die fusie gaat vooral over aardbeien en groente”, zegt Geert Schoofs van Vergro, een van de grootste Belgische exporteurs van groente en fruit. “De grootste aanvoer van hardfruit blijft vanuit Limburg komen. Maar dit wordt in elk geval de grootste veiling van het land.” In Limburg zijn er nog twee andere veilingen: de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden en de Limburgse Tuinbouwveiling in Herk-de-Stad.