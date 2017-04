Vader van Laura betaalt 10.000 euro voor ontsnapping uit IS-bolwerk

De vader van de aan Islamitische Staat ontsnapte Nederlandse Laura H. heeft 10.000 euro betaald om haar te bevrijden uit Irak. Hij zegt dat zaterdag in een interview in de Nederlandse krant NRC Handelsblad.

Laura H. reisde met haar man en kinderen in 2015 naar het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. Van daaruit kwam ze terecht in de Iraakse stad Mosoel, waar ze vorige zomer met haar kinderen uit ontsnapte. Bij aankomst op Schiphol werd ze opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het beramen van terroristische misdrijven.

Tijdens haar verblijf in IS-gebied kwam haar vader in contact met een particuliere Duitse stichting die tegen betaling van 10.000 euro Laura’s bevrijding wist te regelen. De Nederlandse overheid werkt niet mee aan het terughalen van jihadgangers.

“Lau een aanslag plegen?”

Vader H. zegt zijn verhaal te willen doen om het beeld bij te stellen dat justitie van Laura heeft. Het openbaar ministerie houdt er rekening mee dat Laura door IS is teruggestuurd om hier een aanslag te plegen. “Lau een aanslag plegen... Volgens mij hebben ze daar iets te veel Homeland gekeken.”

De 21-jarige Laura zit in de gevangenis in Vught op de terroristenafdeling.