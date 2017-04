Paasvakantie begint grijs

Het is zaterdag op veel plaatsen zwaarbewolkt, met soms perioden met regen of enkele intense buien en zelfs kans op een donderslag. In het westen is de kans op buien wel kleiner, en verschijnen soms zelfs brede opklaringen. De maxima liggen tussen de 13 en 16 graden. Er staat een meestal zwakke wind uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.