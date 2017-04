File op E314 door... lingerieposters

Heusden-Zolder -

In Nederland kennen ze het gebruik al langer, maar hier wreven automobilisten zich vrijdagochtend toch even in de ogen op de E314 in Heusden-Zolder. Daar had een Limburgse transportfirma posters van schaars geklede lingeriemodellen uitgehangen. Kwestie van de nationale ‘groet eens een truckerdag’ in de kijker te zetten. De meeste affiches waren al snel weer verdwenen.