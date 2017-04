Kraantje Pappie op tweede Hasseltse tienerfestival ‘We R Young’

Hasselt - Kraantje Pappie wordt de headliner van de tweede editie van het Hasseltse tienerfestival ‘We R Young’ op 24 mei in het Kapermolenpark. Zijn landgenoot Ronnie Flex tekent ook present om de tieners een lesje in hiphop te geven.

“Voor elk wat wils, dus zetten we ook Laura Tesoro op het podium”, zegt schepen van Jeugd Valerie del Re (sp.a). “Partyshakerz zette vorig jaar Kapermolen op stelten tussen de acts door en doet dat dit jaar opnieuw. Last but not least op het programma: Daniël Busser, een opkomende Genkse hiphopartiest. De presentatie zal ook dit jaar gebeuren door Sean Dhondt.”

“We willen tieners van 12 tot 15 jaar een eerste festivalervaring in een veilige omgeving bieden”, legt schepen van Evenementen Gerald Corthouts (CD&V) uit. “Het vernieuwende concept bleek een schot in de roos, toen vorig jaar liefst 1.500 tieners afzakten naar het Kapermolenpark om er te genieten van hippe muziek, workshops, adventure en foodtrucks. Dit jaar mikken we op een kleine verdubbeling van het bezoekersaantal. Er wordt opnieuw gewerkt met een ervaren en verantwoordelijke organisatie, waardoor de tieners zonder ouders op pad kunnen, zonder dat iemand zich zorgen hoeft te maken. Voor de praktische en inhoudelijke uitwerking werken we samen met Muziekodroom voor het muzikale aspect en met Villa Basta, dat de randactiviteiten zal invullen.”

‘We R Young 2017’ gaat opnieuw door in het Kapermolenpark in Hasselt op woensdag 24 mei van 14 tot 20 uur. Een kaart in voorverkoop kost 5 euro. Aan de kassa betaal je 10 euro.

www.we-r-young.be