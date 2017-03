Vreven stunt met NAC bij leider, jonge Belg Dessers scoort 17de en 18de van seizoen

Brussel - In de Nederlandse tweede klasse heeft het NAC Breda van coach Stijn Vreven een knappe 0-4 zege geboekt op het veld van leider VVV Venlo.

De Belgen Cyril Dessers (20.) en Robbie Haemhouts (31.) zorgden voor de 0-2 ruststand. Giovanni Korte (69.) zorgde voor de 0-3, Dessers legde vanaf de penaltystip de eindstand vast. Bij het Belgisch getinte NAC maakten Dessers, Arno Verschueren en doelman Jorn Brondeel de partij vol. Chiro N’Toko werd op slag van rust geblesseerd naar de kant gehaald, doelpuntenmaker en kersverse vader Haemhouts werd in de 64e minuut vervangen. VVV blijft met een straat voorsprong leider, de club van Vreven rukt op naar de zesde plaats en mengt zich in de strijd voor de top vijf. De nummers twee, drie, vier en vijf spelen een nacompetitie voor een plaats in de Eredivisie.