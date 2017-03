Medvedeva verlegt titel, Loena Hendrickx vijftiende op WK kunstschaatsen

De 17-jarige kunstschaatster Evgenia Medvedeva heeft vrijdag in de Finse hoofdstad Helsinki haar wereldtitel verlengd. Met 233,41 punten, een nieuw wereldrecord, liet de Russische de concurrentie kansloos. De Canadezen Kaetlyn Osmond (218,13) en Gabrielle Daleman (213,52) flankeerden haar op het podium.

Loena Hendrickx werd bij haar WK-debuut met 172,82 punten vijftiende. Dat levert haar een ticket voor de Olympische Winterspelen op. De top twintig mag naar Pyeongchang 2018. Afgelopen woensdag werd de 17-jarige zus van Jorik Hendrickx in de korte kür met een persoonlijk record (57,54 punten) zeventiende. Vrijdag werd ze veertiende in de vrije kür, met 115,28 punten, twee punten onder haar persoonlijk record (117,30). Met haar eindtotaal doet Hendrickx dan weer wel net beter dan haar vorige persoonlijke record (172,71), dat haar eind januari een zevende plaats opleverde op het EK in het Tsjechische Ostrava.

De titel op dat EK was eveneens voor Medvedeva. De jonge Russin is al sinds november 2015 ongeslagen. Ze is de eerste kunstschaatsster sinds 2001 die erin slaagt een wereldtitel te verlengen. In 2001 was het de Amerikaanse Michelle Kwan die zich een tweede jaar op rij tot wereldkampioene kroonde.