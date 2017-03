Beauty met ballen verlaat leger voor modellencarrière

Zes jaar lang werkte Hope Howard als monteur voor gevechtsvliegtuigen in het Amerikaanse leger. Haar legerdienst voerde haar naar Afghanistan, waar ze “zowat 24/7” een machinegeweer bij zich droeg.

We zijn nu zeven jaar later en Hope heeft haar zes jaar legerdienst achter zich. Ze werkt nu als personal trainer en bikinimodel, iets wat ze gedurende haar legerdienst ook al deed, maar het was haar oma die haar deed besluiten volop voor haar modellencarrière te gaan.

Op haar blog schrijft ze dat het werken in Afghanistan “zowel de slechtste als de beste ervaring in mijn leven is, omdat ik heel erg gegroeid ben en de wereld op een andere manier begon te zien”.

“Toen ik het einde van mijn zes jaar legerdienst naderde, belde mijn grootmoeder me op vanuit het ziekenhuis om te vertellen dat haar been geamputeerd moest worden. Ze overleefde de operatie maar overleed drie maanden later.”

“Ze was mijn favoriete persoon in de hele wereld en op dat moment wilde ik mijn droom opgeven, maar toen herinnerde ik me iets heel belangrijks. Mijn grootmoeder vertelde mij ooit: “Je moet koste wat kost je eigen leven leiden”. Op dat moment heb ik besloten exact dat te gaan doen.”

“Ik besloot het leger achter mij te laten en mij voltijds te wijden aan modellenwerk en personal training. Op die manier kon ik het beste van twee werelden beleven: modellenwerk doen terwijl ik andere mensen hielp.”

Die droom zat er bij de kleine Hope al in. Sinds haar vijfde verjaardag droomde ze ervan om ooit model te worden, maar ze vond het belangrijker om mensen te helpen en ging daarom het leger in. Ondertussen is haar kinderdroom werkelijkheid geworden.