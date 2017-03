“Wij praten echt over alles, zelfs over mekaars seksleven”

Mag u spinazie opwarmen? En welke weg legt paling af voor hij in het groen belandt? Voor al uw brandende vragen ‘Over Eten’ kan u vanaf woensdag weer terecht bij Kobe Ilsen (36) en Danira Boukhriss Terkessidis (26), die een vervolg breien aan het succesvolle Eén-programma. “Eigenlijk maken wij een poepsimpel programma: lees uw etiket, en overdrijf niet”, aldus Kobe. Al zou ‘Over Eten’ niet hetzelfde zijn zonder de chemie tussen de twee presentatoren. “Omdat we zoveel tijd samen doorbrengen, zijn we een beetje als broer en zus geworden voor mekaar.”