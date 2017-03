Verdwenen erfenis: “Ik wil niet dat ze op het graf van mijn man dansen”

Neerpelt / Hamont-Achel -

Norma Blonk uit Neerpelt is al bijna 17 jaar in een juridische strijd verwikkeld met de bank ING over een erfenis van bijna 800.000 euro. Die is door toedoen van haar toenmalige bankdirecteur en boekhouder spoorloos verdwenen. Hoewel uit het onderzoek voor de Hasseltse raadkamer en uit de interne audit van de bank blijkt dat er zware beroepsfouten zijn gemaakt, blijft de zaak vastzitten tussen rechtbanken in België en Luxemburg.