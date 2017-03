“Genoeg mannen gezien die voor een prostituee alles vergooid hebben”

Sint-Truiden -

Het was een triest bericht in onze dinsdagkrant: een negentienjarige jongen werd dood aangetroffen in een bestelwagen aan de Chaussée d’Amour in Sint-Truiden. Uit het leven gestapt omdat zijn liefde voor een prostituee niet beantwoord werd. Hoe verwoestend betaalde liefde kan zijn, weten baruitbaters en -meisjes als geen ander. “Verliefd worden op een prostituee is als al je geld inzetten bij roulette. Veel kans dat het slecht afloopt.”