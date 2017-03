Vansummeren: "Duitsers zijn enkel gevoelig voor de sporthype van het moment"

2016 heeft hen niet gespaard, John Degenkolb en Johan Vansummeren. De Duitser verloor ei zo na een vinger na een zwaar trainingsongeval, terwijl de Lommelaar definitief de remmen diende dicht te knijpen. Veertien maanden en vijf operaties aan zijn geplette wijsvinger later mag ‘John Beton’ echter weer als schaduwfavoriet het startpodium op in Antwerpen. “Een moment waar ik ieder jaar weer naar uitkijk. Nergens kom je zo dichtbij het gevoel een rockster te zijn als in Vlaanderen”, grinnikt de opvolger van Fabian Cancellara bij Trek-Segafredo.

