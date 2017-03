Charline Van Snick grijpt naast brons in Tbilisi

Charline Van Snick (-52 kg), voor het eerst gecoacht door de Fransman Dimitri Dragin, heeft vrijdag op de Grand Prix in het Georgische Tbilisi net naast een medaille gegrepen. In de kamp om het brons verloor ze met een golden score van de Wit-Russische Darya Skrypnik. Eerder deze maand veroverde Van Snick wel brons op de Grand Slam van Bakoe en goud op het African Open in Casablanca.

Van Snick (IJF-27) was als zesde reekshoofd vrij in de eerse ronde. In de kwartfinales maakte ze het tegen de Portugese Joana Ramos (IJF-29) in minder dan 1 minuut af met ippon op een voor haar kenmerkende manier: een fractie van een seconde onoplettendheid van Ramos counterde ze perfect met een wurggreep.

In de halve finales kwam het tot een golden score tegen de nummer twee van de wereld, de Braziliaanse Erika Miranda. Zonder dat ze ook maar één moment echt moest onderdoen, kreeg ze na 12 seconden in de extra tijd een tweede strafpunt en dat betekende verlies en de kamp voor brons. Die zou eveneens met een golden score beslist worden. Skrypnik (IJF-24) slaagde er met een beenworp in om de winnende waza-ari achter haar naam te krijgen. En zo moest onze landgenote vrede nemen met een vijfde plaats.

Junior Jorre Verstraeten (-60 kg/IJF-145) verloor met strafpunten in de ectra tijd zijn eerste gevecht van de dag tegen thuiskamper Lukhumi Chkhvimiani (IJF-43) en Jasper Lefevere (-66 kg/IJF-58) ging uit het toernooi in de tweede ronde nadat hij in het duel tegen een andere Georgiër, Lasha Giunashvili (IJF-40), twee waza-ari’s tegen kreeg.

Zaterdag komt Matthias Casse (-81 kg/IJF-107) als laatste Belg in actie. Hij begint tegen de Serviër Aleksej Nefedov (IJF-166).