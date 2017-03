Hillary Clinton geeft Donald Trump uitbrander

De voormalige presidentskandidate Hillary Clinton heeft vrijdag zwaar uitgehaald naar president Donald Trump omdat hij aangekondigd heeft dat hij het budget voor de diplomatie wil verminderen. Ze deed dat tijdens een toespraak in een school in Washington.

Clinton heeft op vrijdag haar zorgen geuit over Trumps beleid tijdens een toespraak voor enkele honderden studenten in Georgetown. “De voorstellen om te besparen op gezondheidszorg, internationale ontwikkeling en op diplomatie zijn een grote fout voor ons land”, zei Clinton. Trump wil het budget met 28 procent inkrimpen, maar het Amerikaanse Congres heeft daarin het laatste woord. “In een complexe wereld als deze moeten we niet slechts een of twee materies uitkiezen”, zei ze in haar toespraak.

De voormalige presidentskandidate werd onthaald met een staande ovatie van studenten die haar naam scandeerden. Na haar nederlaag is Hillary Clinton even verdwenen uit de spotlights maar sinds kort maakt ze terug haar opmars in de grote zalen. Dinsdag zei ze nog op een congres voor vrouwelijke ondernemers dat ze nergens anders wilde zijn. “Tenzij misschien in het Witte Huis”, grapte ze.