Motorrijder knalt aan hoge snelheid tegen wagen, maar daarmee is de ellende nog niet afgelopen.

Het zat deze motorrijder niet mee aan een kruispunt in het Chinese Suqian. De man knalde aan hoge snelheid tegen een personenwagen en viel onmiddellijk op de grond. De bestuurder van de wagen stapte vlug uit zijn wagen, maar vergat daarbij wel één belangrijk detail dat alles nog een beetje erger maakte.

Eens de man zijn hulp kwam aanbieden bij de motorrijder, merkte hij achter zich op dat zijn wagen prompt in hun richting bolde. Hij was immers vergeten om zijn handrem op te zetten, met alle gevolgen van dien. De bestuurder probeerde nog om de wagen op tijd tot stilstand te brengen, maar kon niet verhinderen dat de motorrijder nog een tweede tik kreeg.

“Vermoedelijk was de automobilist wat te nerveus na het ongeval”, verklaarde agent Chen Tong aan lokale media. “Beide personen gingen bij dit incident in de fout. De motorrijder had geen oog voor het verkeer aan zijn rechterzijde, terwijl de bestuurder van de wagen niet vertraagde aan het kruispunt.” Hoe zwaar de verwondingen zijn bij de motorrijder, is niet duidelijk.