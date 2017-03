Carpool Karaoke met Victoria Beckham is de vreemdste ooit

James Corden, de Britse presentator van The Late Late Show, heeft niemand minder dan ontwerpster Victoria Beckham kunnen strikken voor zijn beroemde Carpool Karaoke. Maar die is niet wat hij lijkt...

Begin deze week waren de fans van James Corden en Victoria Beckham laaiend enthousiast: de Britse ontwerpster was aan het carpoolen met de presentator en dat staat garant voor leuke momenten in de auto. Alleen kregen ze iets veel vreemder te zien dan een klassieke rit naar de studio.

James en Victoria namen een soort modern, romantisch kortfilmpje op met de titel ‘Mannequin’. De plot? De presentator is verliefd op de ontwerpster, maar enkel hij kan ze zien. Voor de rest van de wereld is ze gewoon een bruinharige etalagepop die hij overal mee naartoe sleurt. Dat levert grappige beelden - jawel, mevrouw Beckham heeft humor - op.

Toch slaagde de presentator erin om Vicky in zijn auto te krijgen. Wanneer hij voorstelt om wat muziek te beluisteren, laat er de Posh in zichzelf volledig los en wagen ze zich aan ‘Spice up Your Life’ van de Spice Girls. Waarom zou Beckham überhaupt de vier andere dames nodig hebben voor een reünie als het met James Corden ook lukt?