Boekenplezier in basisschool De Bilter

Heers - M/V/X, je bent wie je bent… Dat is het actuele thema van de jeugdboekenmaand 2017. De maand maart stond in basisschool De Bilter dan ook bol van leuke activiteiten met en rond boeken.

Zo namen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar deel aan een workshop van jeugdauteur en illustrator Yoeri Slegers. Met grote aandacht luisterden de kinderen naar zijn nieuwste verhaal 'Er zit een tijger in mijn tuin'. Nadien gingen ze aan de slag met papier en potloden om zelf een tijger in een tuin te verstoppen.

Het derde en vierde leerjaar pikten een auteurslezing van Bart Demyttenare mee, die hen allemaal wist te boeien. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar stond het bibspel op het programma, in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek van Heers. Met een doeboekje in de hand gingen ze op speurtocht in de bibliotheek en brachten ze samen tal van motiverende taalopdrachten tot een goed einde. Zo maakten ze onder meer een stapelgedicht met titels van boeken.

Er kwamen ook nog andere activiteiten aan bod zoals onder andere een eigen prentenboek creëren met het softwareprogramma ‘Storybird’, een woordwolk met de computer maken rond een prentenboek enzovoort. De klassen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar namen tevens deel aan de wedstrijd Lees17, waarvoor ze zaterdag 25 maart in de bibliotheek van Heers een prijs in ontvangst mochten nemen.