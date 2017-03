Man (20) die studente aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is vrijgelaten

De 20-jarige man die zich aangegeven had bij de politie na het ongeval met vluchtmisdrijf in Gent, waarbij in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige vrouw op haar fiets werd aangereden door een personenwagen, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Gent vrijdag beslist.

De jongeman uit Kortrijk werd vrijgelaten “onder zeer strikte voorwaarden”, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. “Zo heeft hij onder andere verbod gekregen om met de wagen te rijden, mag hij ‘s avonds en ‘s nachts de woning niet verlaten en dient hij slachtoffers van verkeersongevallen als vrijwilliger te begeleiden in een revalidatiecentrum van een ziekenhuis.”

Het ongeval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.40 uur op de stadsring R40. Ter hoogte van het kruispunt van de Charles De Kerchovelaan en de Kunstlaan werd een vrouw op de fiets aangereden. De bestuurder nam de vlucht. Het slachtoffer, een 22-jarige vrouw uit Oudenaarde, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige reed de vrouw op de oversteekplaats voor fietsers op het moment van de aanrijding.

De bestuurder van de wagen gaf zichzelf donderdag aan bij de politie. Hij werd opgepakt en moest een nacht in de cel blijven. Hij wordt verdacht van onopzettelijke slagen en verwondingen in het verkeer en het veroorzaken van een ongeval met vluchtmisdrijf. De man verscheen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Gent, die hem vrijliet onder voorwaarden. Of de bestuurder de fietsster had opgemerkt en of hij op het moment van het ongeval onder invloed verkeerde, is niet duidelijk. Het parket geeft geen details over de verklaring van de verdachte.

Het slachtoffer verblijft nog altijd in het ziekenhuis maar haar toestand is stabiel.