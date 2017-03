“We zullen moeten leven met de status van topfavoriet”

Play-off 2 als testcircuit in functie van volgend seizoen? In Genk denken ze daar totaal anders over. Racing pakte als eerste en enige in 2010 een Europees ticket via play-off 2 en wil dat kunststukje zeven jaar na datum overdoen. “Iedereen binnen KRC Genk wil tot het uiterste gaan voor het Europa League-ticket, zeker ook de spelersgroep”, zegt TD Dimitri de Condé.