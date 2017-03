Bekermatch tussen beloften KRC Genk en Standard stilgelegd na vuurwerkbom

Genk - Het bekerduel bij de beloften tussen KRC Genk en Standard werd in de slotfase stilgelegd. De Genkse spionkop gooide een vuurwerkbom op het veld. Na twee eerdere waarschuwingen vond de ref het welletjes. De wedstrijd werd na zeven minuten hervat. Genk won het duel met 1-0.

De voetzoekers van de Genkse spionkop inspireerden de thuisploeg tot een knallende openingsfase. Onder een stralende lentezon zette Kino Delorge Matisse Thuys op weg naar het enige doelpunt van de partij. “Op basis van de eerste helft is de kwalificatie verdiend. We bleven knokken tot het einde”, wist de Belgische jeugdinternational. “Het was mijn zevende doelpunt van het seizoen. Dat zijn toch al aardige statistieken voor een middenvelder.”

Tien minuten voor tijd sloeg de vlam letterlijk in de pan. Scheidsrechter Laurent Willems had al tweemaal een waarschuwing gegeven aan de Genkse spionkop, maar zonder succes. De Waal legde het spel dan ook zeven minuten stil nadat een Genkse vuurwerkbom op het terrein belandde. Twee Rouches konden het rotje maar nipt ontwijken. “Het zijn supporters met een clubhart. We kennen hun reputatie”, zucht Thuys. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik begrijp de beslissing van de scheidsrechter. Het gooien van vuurwerkbommen op het veld kan absoluut niet.”

In de halve finale wacht een ontmoeting met AA Gent, Anderlecht of Club Brugge.