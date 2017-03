Genk -

Erik Wijman, de Genkenaar die acht jaar na zijn dochtertje ook zelf moet strijden tegen een hersentumor, is dinsdag met succes geopereerd in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Voor de 39-jarige man was het al de derde zware ingreep in iets meer dan een jaar tijd, omdat de tumor telkens terugkwam. “Nu moet hij nog een week in het ziekenhuis blijven, daarna wacht een lange revalidatie”, zegt zijn vrouw Alessia.