Honden toegelaten, vrouwen niet

Genk -

In de Nieuwstraat in Genk is heel wat heisa ontstaan door een bordje bij mannenkapper Cesar waarop staat dat vrouwen niet toegelaten zijn. Niet iedereen ziet er de humor van in, en buurtbewoners hebben zelfs klacht ingediend bij de politie die ook een pv opstelde. “Als er wel vrouwen binnen mogen, dan zijn er andere manieren om dat aan te geven”, zegt gemeenteraadslid Kamiel Bollen (N-VA), die mee klacht indiende. “Moeten we hier nu echt onze tijd insteken?”, vraagt kapper Cesar zich af.