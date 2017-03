Er is een nieuwe trailer voor Game of Thrones en de fans worden helemaal gek

HBO liet vandaag een nieuwe trailer van het voorlaatste seizoen van Game of Thrones los op de wereld. Nu het einde van de reeks stilaan in zicht is, wordt het alleen nog maar spannender voor de fans, en dat is duidelijk te merken aan hun reacties.

In deze trailer genaamd “Long Walk” wandelen Jon Snow, Daenerys Targaryen en Cersei Lannister elk naar hun respectievelijke tronen af. Snow dwaalt door de hallen van Winterfell, Cersei is te zien in King’s Landing en Daenerys lijkt zich in haar ouderlijk huis te bevinden.

Het is al de tweede trailer voor het zevende en voorlaatste seizoen van de reeks die miljoenen mensen in de ban houdt. De vorige trailer voorspelde donkere tijden voor de verschillende clans, en deze lijkt daar met de verschijning van het blauwe oog (dat zou toebehoren aan de Night King) opnieuw op te zinspelen.

Er is nog maar weinig bekend over het nieuwe seizoen, maar wat al wel bevestigd werd is dat onder meer Ed Sheeran zal verschijnen in de reeks. May the odds be ever in his favor, of nee, dat was een andere franchise.

Op Twitter laten de fans zich helemaal gaan, ook al duurt het nog maanden tot het zevende seizoen van start gaat (de eerste aflevering zou op 16 juli gepland zijn).