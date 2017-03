“Bart De Wever, de man kan nooit goed doen”

Mochten burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters van Antwerpen vorige week donderdag al dan niet een persconferentie geven over wat we hier gemakshalve het Meir-incident zullen noemen? Een Fransman reed aan hoge snelheid over de Meir. Na een uur werd hij gearresteerd. Iets wat niet zo moeilijk was, want de man lag dronken te slapen, in zijn auto op de kaaien. Kortom, een incident met een zatte man. Alleen, in zijn auto lagen wapens. En dus werd de vraag gesteld of de man misschien wel een terroristische aanslag wilde plegen. Waarschijnlijk niet, maar de vraag is nog niet definitief beantwoord.

Omdat er geen slachtoffers vielen, was er al bij al weinig belangstelling voor het incident op zich. Maar er was des te meer belangstelling voor de vraag of Bart De Wever en Serge Muyters wel een persconferentie hadden mogen geven. De pers wist immers snel te melden dat het federaal parket die persconferentie zou hebben verboden. Ja of neen? Ook die vraag is nog altijd niet definitief beantwoord. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is het ja. Volgens Serge Muyters neen: hij kreeg enkel de vraag om liefst geen persconferentie te houden. Serge Muyters werd gisteren bijgevallen door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Was er een formeel verbod van het federaal parket, dan zal daar wel een schriftelijk spoor van zijn”, zei Jambon.

Ooit zullen we het weten. Maar voor de oppositie en de CD&V is het al duidelijk: de persconferentie kwam er enkel omdat Bart De Wever zich wilde profileren. Daarmee bracht hij de veiligheid van de Antwerpenaren in gevaar. Omdat tijdens de persconferentie werd gezegd dat de Fransman was gearresteerd en dit eventuele medestanders had kunnen inspireren om versneld een tweede aanslag te plegen. En omdat het de zoektocht naar de eventuele terroristen door het federaal parket had kunnen bemoeilijken.

We willen wel, maar dit kunnen we niet meer volgen. Wij en de eventuele medestanders van de toen nog veronderstelde Franse terrorist hadden de persconferentie van De Wever helemaal niet nodig om te weten dat er een raid was op de Meir en dat de Fransman was gearresteerd. Dat wisten wij en zij al van de radio en de websites van de kranten. Het is ook niet zo dat De Wevers persconferentie, waarop hij overigens enkel Serge Muyters aankondigde, de zoektocht zou bemoeilijken. In de mededeling van het federaal parket zelf stond meer informatie dan wat Serge Muyters kwijt wilde tijdens de persconferentie. En had Bart De Wever geen persconferentie gegeven, dan was er ook kritiek geweest omdat hij zijn inwoners niet had verwittigd voor een mogelijk nieuwe aanslag. Zeker weten.