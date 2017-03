White Star Brussels al voor derde keer dit seizoen geschorst omdat het loon niet kan betalen

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft WS Brussels opnieuw een schorsing opgelegd. White Star moet nog “een aanzienlijk bedrag” betalen aan ex-spelers Mike Vanhamel en Christian Fuanda Kinkela. Zolang de Brusselse amateurclub die openstaande schulden niet heeft ingelost, verliest ze al haar competitiewedstrijden in de eerste amateurliga met forfaitcijfers (5-0/0-5).

Indien de club er langer dan drie speeldagen (na 22 april) over doet om de lonen van beide spelers uit te keren, mag de club definitief niet meer deelnemen aan de competitie. Mogelijk kan de KBVB op zijn volgende Algemene Vergadering ook overgaan tot schrapping van WS Brussels.

Vanhamel stond één jaar in doel bij White Star, tegenwoordig staat hij bij SK Lierse tussen de palen. Kinkela speelde een half seizoen voor de Brusselaars en komt nu uit voor de Franse derdeklasser FC Chambly.

De noodlijdende club heeft het dit seizoen na het debacle van vorig jaar enorm moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. In december 2016 verloor White Star een competitiematch tegen Oudenaarde met 0-5 forfaitcijfers, nadat de club om gelijkaardige redenen geschorst was van deelname aan de competitie. Begin maart liep WS Brussels ook al tegen een schorsing aan, nadat de club van sterke man John Bico een verschuldigd bedrag aan ex-spits Aurélien Joachim niet had ingelost.

Vorig jaar werd White Star nog kampioen in tweede klasse, maar er volgde desondanks een degradatie omdat er geen licentie betaald voetbal bekomen werd. In de eerste amateurliga staat het op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie op de veertiende plaats in de gevarenzone. De schorsing voor de club komt bovendien ongelegen. Komend weekend stond immers het degradatieduel WS Brussels-Patro Eisden op het programma.