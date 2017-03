Limburger treft ravage aan in gekochte huizen in Detroit: “Krakers in mijn huis”

Bilzen -

“Eén huis is een ware ravage”, zegt Bilzenaar Danny Kwanten die pas naar Detroit is gevlogen waar hij zijn spaarcenten heeft geïnvesteerd in de aankoop van vastgoed. Deze krant toonde vorige maand aan hoe tientallen Belgen – onder wie een aantal bekende voetballers – zich hadden laten misleiden om te investeren in de Amerikaanse stad die in 2013 failliet werd verklaard. Op papier leken de woningen prima in orde, maar Kwanten heeft nu zelf kunnen vaststellen dat sommige huizen die naam nauwelijks waard zijn.