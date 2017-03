Wanneer onverdoofd slachten niet meer is toegelaten in Vlaanderen trekken we wel naar Wallonië, Brussel of een buurland voor het Offerfeest. Dat zeggen de Limburgse moslims. Zij zijn boos op het verbod op onverdoofd slachten. Dat is gisteren goedgekeurd door de meerderheidspartijen van de Vlaamse regering. Een politiek akkoord boven ons hoofden beslist, noemen ze het.