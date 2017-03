Te koop voor een prikje: het kleinste kasteel van Groot-Brittannië

Goed nieuws voor wie ervan droomt om in een kasteel te wonen: in het Engelse dorpje Little Wolford in het graafschap Warwickshire, aan de rand van de Cotswolds, staat er een piepklein exemplaar te koop. Voor 550.000 pond, omgerekend 638.199 euro, kan de zogenaamde Molly’s Lodge van jou zijn.

Voor die prijs krijg je een kasteel uit 1834 te midden in het groen, te bereiken via een lange private dreef. Het gebouw, dat vroeger dienst deed als portierswoning van Weston Park, beschikt onder meer over een slaapkamer, een eetplaats met Victoriaanse open haard uit gietijzer een badkamer, keukentje en een zithoek.

Foto: Savills

Foto: Savills

Foto: Savills

Foto: Savills

In het houten bijgebouw is er een garage en een carport voor twee wagen. Op het eerste verdiep vind je een bureau, zitruimte, sanitaire voorzieningen en een aparte slaapkamer. De bijhorende tuin is ook niet mis: de nieuwe eigenaren krijgen er voor hun geld een boomgaard, vijver, moestuin en een kippenhok bij. Leuk detail: het kasteel heeft een adellijk tintje. De beroemde Britse architect Edward Blore, bekend van zijn werk voor Buckingham Palace, heeft dit nederige stulpje ontworpen.

Foto: Savills