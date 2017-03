Arrest in drugszaak rond pizzabakker uit Heusden-Zolder uitgesteld

Antwerpen / Heusden-Zolder - Het Antwerpse hof van beroep heeft het arrest in de drugszaak rond pizzabakker Gennaro Bartolomeo (45) uit Heusden-Zolder uitgesteld naar 20 april. De veertien beklaagden worden vervolgd voor hun deelname aan een criminele organisatie, witwaspraktijken en vier cocaïnetransporten.

In eerste aanleg werden celstraffen tot twaalf jaar opgelegd. Het federale parket vond dat te weinig voor een organisatie die “tonnen cocaïne” had ingevoerd waarmee “duizenden mensen vergiftigd werden” en vorderde daarom in beroep celstraffen tot vijftien jaar, alsook de bevestiging van de verbeurdverklaring van 7,1 miljoen euro.