VIDEO: Rotjoch vertelt waarom Nederlandse hiphop het zo goed doet

“Het is rotjoch op je beeldscherm.” Steevast kondigt Angelo Diop, alias Rotjoch, iedere 101barz-studiosessie die in de Nederlandse studio’s van de VARA-BNN plaatsvinden, aan. Zijn favoriete rapper van het moment? Wie anders dan Boef. “Het is waanzinnig. Hij doet het heel goed”, vertelt Diop ons. Maar wat maakt Nederlandse hiphop zo populair? Waarom is Nederlandse hiphop veel beter dan Nederlandse? Hoe moeilijk is het om een hit te schrijven? En wat is het succes van Boef? Op die vragen geeft Diop een antwoord.

We zitten in Hilversum, aan het Media Park waar de VARA-BNN huisvest, in de 101barz-studio. Een kleine studio, twee microfoons, en een immens groot logo. Het recept van succes hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Veel rappers komen naar hier om te hun tracks te spitten. “Maar niet om het welke even rapper mag hier staan”, zegt Diop. “Ons 101barz-team scouten de rappers aan de hand van een checklist. Zo moeten rappers hun rap serieus nemen. Ze moeten goed zijn, een achterban hebben en moeten ze een zangcarrière beogen.” In een ver verleden was Diop ook een rapper. In 2006 begon hij met 101barz. “Ik ben vertrokken vanuit het idee dat jonge jongens, en meisjes, een stem nodig hebben. Zang is een uitlaatklep voor veel jongeren in de achterstandswijken. Door hen dit aan te bieden, geven we ze kansen.”

Badboy-imago

Er is één naam waar je tegenwoordig niet omheen kan: Boef. “Alles wat Boef aanraakt verandert in goud. Hij kwam uit het niets, en stoot Ed Sheeran van de troon. Dat is indrukwekkend. Wat Boef zo populair maakt? Je moet ook een nodige dosis geluk hebben, en dat heeft hij. Hij wist zijn badboy-imago goed om uit te spelen. Hij heeft ook natuurlijk talent, dat staat buiten kijf. Hij geeft ook veel jongeren een stem, met zijn vlogs denken veel fans dat ze hem echt kennen. Hij heeft de media goed benut en dat is hem van harte gegund.”

Verstaanbaar

In Nederland is hiphop hot. In België veel minder. “Dat komt doordat Belgen elkaar niet altijd even goed verstaan. Ook zit je met twee talen in België. Dat heeft Nederland niet. Natuurlijk zijn er accenten, maar over het algemeen verstaat iedereen elkaar even goed. Nederlands klinkt ook iets stoerder dan het Vlaams. Dat maakt een liedje ook aangenamer om te luisteren. Zeker als je liedjes wilt maken zoals Boef. Nederland is ook veel groter dan België, en ik heb het gevoel dat er minder racisme is. Dat maakt dat er ook veel Belgen naar Nederlandse rap luisteren. In de top tien van de meeste viewers staan Brussel en Antwerpen.”

Afkijken

Het gouden recept om een hit te schrijven is er niet echt. “Iedereen kan een hit maken. Er zijn veel goede rappers, die hard werken, goede muziek maken maar er toch niet komen. Een verklaring is er niet. Waarom is Habiba van Boef hot? Omdat hij er veel tijd en geld in heeft gestoken. Dus als je een hit wilt maken, investeer. Investeer in apparatuur en kom met iets origineels. Want alles lijkt op elkaar. En ga na, ‘naar wie luister ik graag, en waarom?’ Afkijken mag, maar je moet wel met iets nieuw komen.”