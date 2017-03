Roemeense koperdief geklist in vals plafond op Ford Genk

Genk - Drie Roemenen tussen 26 en 44 jaar zijn donderdag in Tongeren veroordeeld tot elk 18 maanden cel voor koperdiefstal op de voormalige terreinen van Ford Genk. Op zes oktober vorig jaar liepen ze tegen de lamp nadat er al meerdere meldingen over diefstal op de site waren binnengekomen. Een van de drie had het opmerkelijke excuus dat hij in het vals plafond op het moment van de feiten lag te slapen omdat hij de volgende dag als lasser in de buurt moest gaan werken.

De mannen verbleven illegaal in ons land, maar zijn niet schuldig bevonden aan bendevorming. Het trio ontkende dat ze elkaar kenden en afgesproken hadden om op de Fordterreinen toe te slaan. Wel hadden ze gehoord dat er nog geld te verdienen viel met achtergelaten kabels.

De Roemenen liepen er volgens hun advocaten toen niet alleen rond, want op bewakingsbeelden waren nog een tiental personen te zien die er zich zonder toelating bevonden.

De politie was extra waakzaam doordat er al verschillende diefstallen gepleegd waren en kwam na een melding met vijf agenten ter plaatse. In de C-hal troffen ze enkele mannen aan die kabels aan het strippen waren. De mannen sloegen op de vlucht en twee van hen werden na een achtervolging opgepakt. Een dief verwondde daarbij een agent aan zijn knie en pols. Een derde Roemeen, die net als de twee andere daders nu in de cel zit, troffen ze aan in een vals plafond. “Mijn slaapplaats.” Ongeloofwaardig, oordeelden parket en gerecht.

De daders zijn geen onbekenden van het gerecht. Twee van hen kregen in Luik al 12 maanden voor koperdiefstallen nadat ze hun slag sloegen bij Arcelor. Elk moeten ze ook nog 267 euro proceskosten betalen.