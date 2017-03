Cafébaas koopt kasteel met 35 kamers voor amper 546.200 euro ondanks hoger bod

Diest - Een cafébaas uit Diest wordt de nieuwe eigenaar van het kasteel Arcadia in Het Glabbeekse Zuurbemde. Een Leuvenaar deed nochtans een hoger bod dan dat van 546.200 euro op de eerste verkoopdag in januari. Maar hij beschikte niet over een bankwaarborg.

Groot was de belangstelling niet voor de verkoop van het kasteel. Slechts negentien belangstellenden daagden op in het Cultuurcentrum De Kruisboog in Tienen. Onder hen was er geen enkele kandidaat-bieder. Dat bleek toen notaris Stefan Smets aan de bieders vroeg om hun bankwaarborg voor te leggen, voordat hij met de oproep begon. Niemand reageerde. Niemand verwachtte toen ook dat iemand een hoger bod op de 546.200 euro zou doen. In januari werd het kasteel Arcadia al ‘afgeklopt’ voor 540.000 euro. De gelukkige was iemand uit Tessenderlo. Nadien kreeg de notaris het extra bedrag van 6.200 euro geboden, wat een tweede verkoopdag opleverde. De eerste koper daagde toen niet meer op.

Weggegooid geld

Francis Devester uit Leuven verraste toch iedereen door een bod van 550.000 euro te doen, maar hij kon geen bankwaarborg voorleggen. De notaris aanvaardde zijn bod dus niet. Dit leidde tot een discussie. “Ik vind dit belachelijk”, zei Devester. “Ik kan bewijzen dat ik over het geld beschik. Ik beschik namelijk over verscheidene eigendommen in Leuven en verhuur ook studentenkamers. De notaris mag naar de bank gaan om na te gaan of ik solvabel ben. Ik had zelfs tot 800.000 euro willen bieden. Met geld ben ik niets, want het brengt niets meer op. Ik investeer het liever in vastgoed. Hier wordt geld weggegooid voor de verkopers van het kasteel. Ik heb het overschrijvingsformulier bij de hand en moet alleen het bedrag invullen. Het geld staat op de rekening.”

Zijn uitleg kon evenwel niet baten. Het kasteel gaat naar de cafébaas uit Diest, die het bod van 546.200 euro had gedaan. Hij wil echter anoniem blijven. “Ik weet nog niet welke mogelijkheden het kasteel biedt”, zegt hij. “Ik ga het dossier grondig bestuderen. Zowel in het kasteel zelf als in het park is een hoop werk te verrichten. Misschien volgt later zelfs een doorverkoop.”

Francis Devester kon geen bankwaarborg voorleggen.. Foto: rr

Nieuwe bestemming

De nieuwe eigenaar zal dus meer dan de handen vol hebben. Het kasteel telde als woonzorgcentrum 35 kamers, die echter niet meer aan de normen voldeden. Uitbreiden kon niet omwille van de ruimtelijke ordening. Die uitbating was in handen van de groep Oase. Arcadia was eigendom van een vennootschap. In november vorig jaar verhuisden de bejaarden naar het nieuwe centrum Den Boomgaard aan de Stationsstraat.

“Het zal niet eenvoudig zijn om een nieuwe bestemming voor het kasteel te vinden”, zegt gewezen burgemeester en schepen van Openbare Werken Jos Vicca (SP.A), die de verkoop bijwoonde. “Het kasteel in neoclassicistische stijl uit 1820 is niet als monument geklasseerd, maar staat wel in een parkgebied dat tot de woonkern van Zuurbemde behoort.”

