Wat voeren de jongens van 'Temptation Island' in hun schild?

Ze mogen dan wel teleurgesteld zijn in de daden van hun vriendin: Herbert, Jefferson en Merijn hebben elkaar gevonden op ‘Temptation Island’ en richten Tempa Brothers op. Onder deze merknaam willen ze kleren gaan verkopen en feestjes organiseren. Dat blijkt uit vage details op hun Instagrampagina’s.

Als er één relatie sterk uit ‘Temptaton Island’ is gekomen, dan is het wel de bromance van Herbert, Merijn en Jefferson. De drie heren - die zichzelf belazerd voelen door hun (ex-) vriendin - lieten eerder elk een schedel op hun lichaam tatoeëren met het bijschrift ‘Tempa Brothers’ eronder. De sessie werd ingepland bij Tattoo Gino in Wetteren, de zaak waarin verleidster Pommeline werkt. De rondborstige blondine heeft de tekeningen dan ook zelf vereeuwigd.

Hard werken & een droom hebben, #gewoondoen show some love/support and follow our page @tempabrothers ????????????! #morecomingsoon #temptationisland Een bericht gedeeld door Merijn Murk (@merijn_brooklyn) op 29 Mrt 2017 om 2:57 PDT



Maar wat zijn de jongens nu allemaal van plan als de Tempa Brothers? Als we de vage aankondiging op Merijn zijn Instagram goed ontcijferen, dan komen er kleren en feestjes aan. “Coming soon: clothes & party’s. Are you ready?”, staat er letterlijk in de aankondiging. Intussen hebben de boezemvrienden ook een gezamenlijk profiel opgestart waar ze al hun activiteiten met hun fans zullen communiceren. Daarop staan nu alvast drie geanimeerde versies van de mannen als reclame voor de kledinglijn. Meer details krijgen de meer dan 13.000 volgers voorlopig niet.