Bilzense verliest telefoon op carnaval: “Dierbare foto’s van overleden oma kwijt”

Bilzen - Een ongeluk komt zelden alleen. Tilly Sahin raakt tijdens carnaval in Diepenbeek dus niet alleen geld kwijt, maar ook haar iPhone, en met die iPhone een reeks foto’s van haar overleden oma en neefje. “Dat geld mogen ze houden, maar mijn telefoon zou ik toch graag terughebben”, schrijft de 24-jarige Schoonbeekse in een oproep.

Tilly, in Bilzen en omgeving bekend vanwege haar deelname aan Miss Limburg, werd beroofd tijdens een bezoek aan een carnavalsfeest in drankgelegenheid Ganzenbroek, in Diepenbeek. Het gebeurde op zondag 19 maart. “Ik was er met enkele vriendinnen verzeild geraakt, en omdat zo’n carnavalsfeestjes echt niet mijn ding zijn, stond ik bij een tafeltje, klaar om weg te gaan”, vertelt Tilly.

“Toen ik een drankje wilde betalen, zag ik dat mijn handtas half open stond. Vervolgens vond ik er mijn portemonnee niet meer in. Ik sloeg in paniek, en heb iedereen gevraagd of men mijn geld had gezien. Toen ik dan verder zocht, en mijn tasje leegmaakte, zag ik dat ook mijn iPhone weg was.”

Ze klampte alle mensen in de omgeving aan, maar niemand had iets gezien. “Ik ben naar huis gegaan, helemaal van slag. Daarna ben ik teruggekeerd, om nogmaals te zoeken, maar niets meer gevonden. Dat is een drama.”

Op haar telefoontoestel had Tilly foto’s opgeslagen van haar neefje, en haar oma. “Veel foto’s staan ook mijn cloud”, zegt ze. “Maar die foto’s niet. Mijn cloud was vol. Ik was al een tijdje van plan om ruimte bij te kopen, maar dat was er nog niet van gekomen.”

Ze belde haar iPhone met een ander toestel, maar kreeg geen gehoor. “Later heeft de persoon die mijn iPhone nu heeft, wel eens teruggebeld. Ik heb opgenomen, en gezegd ‘hallo, geef me mijn gsm terug.’ Maar daarop werd meteen ingehaakt.”

Tilly diende klacht in bij de politie. “Mogelijk kan Base nog nagaan welke tracé mijn iPhone heeft gevolgd. Ik heb het toestel in ieder geval meteen laten blokkeren, zodat niemand er nog iets mee kan doen. Via Find My iPhone heb ik ook nog een standaardbericht achtergelaten, zodat de dader hem naar het juiste adres kan terugbrengen, moest hij dat willen. Als iemand anders hem vindt: het gaat om een zwarte iPhone 7. Wie hem terugbezorgt, mag rekenen op een mooie beloning.”

Wie de iPhone van Tilly Sahin wil terugbezorgen, kan contact opnemen met onze redactie via vooruopgelost@hbvl.be