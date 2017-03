Leren zwemmen begint thuis, met een servetje

Leuven - Kleuters die bij de eerste zwemles rillend aan de rand van het zwembad staan, doodsbang van het water: zwemlerares Tine Sleurs (38) ziet het vaak. Ze schreef een boek om de ouders aan te sporen: “Watergewenning begint thuis bij mama en papa. In bad én op het droge. Met een servetje geraak je al heel ver.”

Eind maart, dus hoog tijd om de zomervakantie te boeken. Liefst in een hotel met zwembad of aan zee. Maar dan schieten ouders in paniek: de kleinste kreeg nog geen zwemles op school. Dus hup, gauw een ...