Kate Middleton ontmoet ouders van nieuwe school van prins George

Tijdens haar officiële bezoek aan de National Portrait Gallery in Londen op dinsdagavond raakte Kate Middleton toevallig aan de praat met ouders van kinderen die naar de Londense Thomas's Battersea School gaan. Vanaf september zal ook prins George daar school lopen. Kate Middleton vertelde de ouders dat Georges nog "totaal geen idee heeft van wat hem te wachten staat".

Kate Middleton maakte op dinsdagavond haar opwachting op de 2017 Portrait Gala in het National Portrait Gallery in London. Daar ontmoette ze een aantal ouders met kinderen in de Londense Thomas's Battersea School, waar prins George vanaf september ook naartoe zal gaan.

Vorige week raakte immers al bekend dat prins George volgend schooljaar in de Londense privéschool school zal lopen. Ze grapte dat de kleine prins voorlopig nog "totaal geen idee heeft van wat hem te wachten staat". Ze vertelde de ouders dat ze hen ongetwijfeld in de toekomst nog vaak zou treffen en beëindigde het gesprek met de woorden: "Tot aan de schoolpoort."

De prestigieuze privéschool Thomas’s Battersea School ligt op ongeveer een klein half uur rijden van Kensington Palace, waar het gezin in Londen zal verblijven. De kostprijs komt per term op gemiddeld 6.000 pond neer. Dat is omgerekend 6.928 euro en komt op jaarbasis op zo'n 20.785 euro.