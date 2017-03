Hugo Broos twijfelt aan toekomst bij Kameroen

In februari won Hugo Broos (foto) met Kameroen nog de Afrika Cup, maar na een nieuw staaltje amateurisme van de voetbalbond twijfelt hij aan zijn toekomst als bondscoach. Zo moesten zijn spelers dinsdag de oefenwedstrijd tegen Guinee in Brussel met een lege maag afwerken. Reden? Het hotel waar de Afrika Cup-winnaar verbleef, had nog geen betaling ontvangen van de Kameroense bond en weigerde het middagmaal te serveren. “Nog nooit meegemaakt”, aldus Broos. “Dit was de druppel. Tijdens de Afrika Cup was alles goed geregeld en hebben we mede daardoor een schitterend tornooi kunnen spelen. Ik had gehoopt dat die trofee wat zou veranderen, maar we zijn snel hervallen in onze organisatorische problemen. Ik wil niet graag vertrekken bij Kameroen, maar als er geen garanties komen, weet ik niet of ik kan doorgaan als bondscoach. Ik heb nog met niemand gesproken, maar er is wel interesse. Van meerdere clubs en landen (onder meer Zuid-Afrika wordt genoemd, nvdr.)”. Broos zit vandaag in België samen met bondsvoorzitter Tombi A Roko Sidiki om het gebrek aan professionalisme en zijn eigen toekomst te bespreken. De Belg heeft nog tot januari een contract bij Kameroen.