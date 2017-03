Hasselaar Steff (20) in ‘Peking Express’: “Voelden ons soms de dutskes”

Hasselt / Mechelen - Op zondag 9 april start op Q2 een nieuw seizoen van ‘Peking Express’. Daarin liften zes duo’s - drie Vlaamse en drie Nederlandse - met een budget van één euro per dag door Vietnam, Laos en Cambodja met als inzet: als eerste de eindbestemming bereiken in de tempels van Angkor Wat in Cambodja. Onder de twaalf deelnemers is er een Hasselaar, Steff Nellis (20).

Steff nam deel samen met Margaux Vandecasteele (19) die hij een jaar eerder aan de Antwerpse universiteit had leren kennen als medestudente taal- en letterkunde. Zij zijn soulmates maar hadden nog niet samen gereisd.

“Dan is zo’n keiharde wedstrijd een proef voor je band”, weet Steff. “Die was nog pril en nu zaten we voortdurend op elkaars lip. In stress-situaties moest je een en ander van elkaar kunnen verdragen want je flapt er dan wel eens iets uit waar je later sorry moet voor zeggen. Al bij al is het meegevallen, we zijn er sterker uitgekomen.”

De route liep onder meer langs de Ha Longbaai in het noorden van Vietnam, een van de zeven wereldwonderen, waar enorme grotten uit het water oprijzen. “Onbeschrijflijk mooi”, zegt Steff.

Veel tijd om de natuur te bewonderen heeft het duo niet gehad. “Wij waren niet het fitste duo. Wij gaan niet naar de sportschool en eten al eens graag chips. (lacht) Als we samen ergens aankwamen, waren anderen wel eens sneller. Wij waren ook het jongste duo, in de periode van de opnames nog maar 19 en 18. Anderen hadden in stressvolle situaties al een tactiek achter de hand, terwijl wij die nog moesten zoeken. Sommige duo’s gingen er ook harder tegenaan en dan hadden we het gevoel dat wij de dutskes waren die wat reserves moesten overwinnen om de vraag te stellen: ‘Please, can you take us in?’ Onze jonge leeftijd had ook voordelen. Mensen waren iets sneller bereid om ons een lift te geven of om ons te helpen omdat we er het minst bedreigend uitzagen.”

Nieuw dit jaar is dat de afvallers een tweede kans krijgen om in het spel te blijven dankzij de mysterieuze Zwarte Enveloppe die de deelnemers bij het begin van elke race krijgen. Op het einde van de aflevering mogen enkel de afvallers die enveloppe openmaken en als er een groene kaart in zit, mogen ze hun reis voortzetten, weliswaar met een derde passagier, een celeb die vanaf dat moment het lot van het duo in handen heeft.