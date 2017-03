Brand seniorencomplex eist dodelijk slachtoffer

Bij een brand in een seniorencomplex in de Kerkstraat in Landgraaf is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand brak omstreeks 23u15 uit in een woning op de derde etage van het complex. De brandweer had het vuur na een uur onder controle, maar voor één bewoner kwam alle hulp te laat.

Bij de brand werden niet alleen Nederlandse maar ook Duitse brandweerlieden opgeroepen. De bewoners van de 48 appartementen binnen het complex werden geëvacueerd en in een nabijgelegen gebouw opgevangen. De woning op de derde etage, waar de brand ontstond, werd helemaal verwoest. Aanpalende woningen liepen rook- en waterschade op. Het dodelijk slachtoffer was de bewoner van het pand waar de brand ontstond. Er viel ook een lichtgewonde. De politie heeft een onderzoek naar de oorzaak van de brand ingesteld.