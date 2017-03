De Wever krijgt tik, maar blijft wel favoriete kandidaat-burgemeester

Brussel - De N-VA van burgemeester Bart De Wever zakt in Antwerpen onder de 30 procent. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Voor 34 procent is De Wever wel de favoriet om zichzelf op te volgen als burgemeester.

N-VA verliest in de Antwerpse peiling zwaar tegenover haar topscore van 2012: 29,3 pct nu tegenover 37,7 pct toen.

“Toch heb ik er vertrouwen in dat straks één Antwerpenaar op drie voor ons zal kiezen”, reageert de burgemeester. “33, 34 procent dat lijkt me op basis van ons palmares realistisch. Voor meer dan dat heb je een echt duel nodig zoals tussen Janssens en mij in 2012. Of dat er in 2018 van komt, kan ik niet voorspellen.”

Groen haalt in de peiling 20,1 procent, en is zo veel groter dan de sp.a van kandidaat-burgemeester Tom Meeuws (13,1 pct). Een rood-groen kartel komt daardoor op losse schroeven te staan. “Over dat kartel beslissen we pas deze zomer”, zegt fractieleider Wouter Van Besien. Nieuwe Antwerpenaar Kris Peeters haalt met zijn CD&V 14,1 pct, wat “verbazend hoog” is. Toch wordt een centrumlinkse coalitie sp.a, CD&V, Groen volgens de peiling kantje boord. Vlaams Belang (9,6 pct), PVDA+ (8,3 pct) en Open Vld (5,5 pct) stagneren ten opzichte van 2012.

Gevraagd naar wie ze in 2018 het liefst op ‘t Schoon Verdiep zien, kiest 34 pct van de Antwerpenaars voor burgemeester Bart De Wever. Wouter Van Besien is voor 15 procent de favoriet, Kris Peeters kreeg 14 procent. Opvallend is dat slechts 10 pct van de Antwerpenaren de sp.a-kandidaat Tom Meeuws als nieuwe burgemeester verkiest. Niet alleen de flauwe score van zijn partij speelt hem parten, ook zijn eigen geringe bekendheid.

De peiling werd van 6 tot 17 maart afgenomen bij 600 stemgerechtigde Antwerpenaars. De maximale foutenmarge is 4,2 pct.

(belga)