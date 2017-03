Boer mag op Pukkelpopwei blijven

Hasselt -

Boer Jules Vandickelen (78) mag van de rechter de Pukkelpopwei blijven bewerken. Stad Hasselt, sinds 2011 de eigenaar van het festivalterrein, was naar de vrederechter getrokken omdat ze de boer er weg willen. Volgens de stad is Vandickelen geen pachter maar een huurder, en is zijn opzegtermijn verstreken. Maar de vrederechter besliste woensdag dat Vandickelen de wei mag blijven pachten zoals hij dat al 57 jaar doet. “Dit vonnis heeft geen gevolgen voor het festival, Pukkelpop blijft gewoon op de wei in Kiewit”, klinkt het bij de stad.