Wetten gaan boven geloofsovertuiging, want ze gelden voor iedereen

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord om tegen 2019 te komen tot een totaalverbod op onverdoofd slachten. Vanaf dan zullen schapen eerst moeten worden verdoofd met elektronarcose, vóór ze kunnen worden gekeeld.

Het is de bedoeling dat deze techniek op termijn ook wordt toegepast voor runderen die ritueel geslacht worden. Maar omdat elektronarcose voor runderen nog niet helemaal op punt staat, geldt hier een overgangsperiode. Runderen zullen nog een tijd eerst mogen worden gekeeld om meteen daarna verdoofd te worden. Dat verkort het lijden tot een paar seconden in plaats van een paar minuten. Het akkoord kwam er na bemiddeling van Piet Vantemsche, zelf dierenarts en voormalig voorzitter van de Boerenbond.

Vroeger werden zowat alle dieren gekeeld. Dieren moesten doodbloeden om het vlees beter te kunnen bewaren. Dat is nu allemaal niet meer nodig. Tijden veranderen, inzichten evolueren, technieken verbeteren. Dit lijkt ons een perfect verdedigbaar compromis. We mogen dan ook hopen dat iedereen zich aan het decreet zal houden. Wetgeving gaat boven geloofsovertuiging want ze geldt voor iedereen.

Het is wel nog even afwachten hoe de zaken zullen evolueren van nu tot 2019. Komt er een nieuwe procedure bij de Raad van State en wat gaat die dan doen? Eerder stelde de Raad dat een onvoorwaardelijk verbod op onverdoofd slachten de godsdienstvrijheid miskent. Maar dat tegelijk het belang van het dierenwelzijn moet worden erkend. Voldoet het nieuwe decreet hieraan? Er loopt ook nog een procedure bij het Europees Hof in Luxemburg. In mei zou er een uitspraak zijn. Zal het Vlaamse akkoord dan nog stand houden?

Het is ook zo dat er enkel een akkoord is in Vlaanderen. Maar hoe zit het met Brussel en Wallonië? In Brussel zou men geneigd zijn om het Vlaamse voorbeeld te volgen en ook in Wallonië gaan steeds meer stemmen op om te komen tot een verbod op onverdoofd slachten. Uiteraard doen Brussel en Wallonië wat ze denken te moeten doen. Komt er daar geen verbod op onverdoofd slachten, dan krijgen we jaarlijks bij het Offerfeest een volksverhuizing van hier naar daar en terug. En komt er een volledig verbod in heel het land, riskeert men dan niet dat opnieuw meer illegaal gaat worden geslacht? Hoe gaat men dat controleren? Waarmee we maar willen zeggen dat we er nog niet zijn, ook omdat de Moslimexecutieve gisteren het Vlaamse akkoord van de hand wees.