Kjelle Poets: “Ik rij liever bij de jongens”

Nog maar dertien jaar en al zes wereldtitels. Wat Kjelle Poets in haar prille leven al van eremetaal heeft binnengehaald, doet wellicht niemand haar na. De Lommelse is al jaren wereldtop en geldt als de grootste medaillehoop voor ons land. Niet enkel tijdens deze European Cup, ook op het EK, WK en, wie weet, de Olympische Spelen van Tokio 2020? “Eerst wil ik mijn school afmaken”, klinkt het vastberaden.

Net als Rune Deburchgraeve maakt ook Kjelle Poets de overstap naar een oudere leeftijdscategorie: van 11-12-jarigen naar 13-14-jarigen. Dat zou in principe een zwaardere opdracht moeten opleveren, maar in het geval van Poets ligt dat toch een tikkeltje anders. Bij gebrek aan tegenstand rijdt de Lommelse immers al sinds vorig jaar in de jongenscategorie.

“Daar heb ik zelf voor gekozen”, opent de 13-jarige Poets. “Bij de meisjes begon het een beetje te vervelen van altijd maar te winnen. Bij de jongens is de uitdaging een stuk groter en strijd ik mee voor het podium. Ik denk ook dat ik er de vruchten van pluk. Mijn techniek en kracht zijn er flink op vooruitgegaan.”

Tijdens de EK-rondes zegt het reglement echter dat meisjes bij meisjes moeten starten. En dus start Poets dit weekend opnieuw als uitgesproken topfavoriete.

“Dat ben ik intussen al gewoon”, haalt ze de schouders op. “Maar op den duur wordt het wel eentonig. Ach, ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen en mezelf niet te veel druk op te leggen. Tot nu toe lukt dat.”

De eerste EK-ronde in Zolder vormt de internationale opener van het seizoen. Een eerste waardemeter dus, dat beseft ook Poets.

“Het zal goed zijn om te weten waar ik op dit moment sta met het oog op mijn latere doelen. Dat is vooral het WK in Amerika, waar ik voor mijn zevende opeenvolgende titel ga. Maar ik wil ook heel graag voor de vierde keer Europees kampioen worden.”

Poets zit in haar eerste jaar Wetenschappen-Sport aan de Lommelse Campus Mercurius.

“De combinatie met BMX lukt nog wel”, zegt ze daarover. “Al is het bij momenten best vermoeiend, omdat ik ook op school veel sport. Ik besef wel dat ik misschien ooit van BMX mijn beroep zou kunnen maken, maar ik vind school heel belangrijk. Ik wil dan ook absoluut mijn opleiding afmaken.”