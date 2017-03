“Dit is geen stap terug”

Zondag wordt in het Spaanse Aragon het WK Supersport 300 op gang geschoten. Een gloednieuw kampioenschap, naast de Superbike en de Supersport 600. In dit nieuwe WK één Belg aan de start: Angelo Licciardi (20). “Ik mik op de top drie”, zegt de ambitieuze Genkenaar.

Licciardi kan niet wachten tot het nieuwe WK van start gaat. De Genkenaar wil iets rechtzetten na een tegenvallend 2016. Toen kwam hij voor het Hongaarse R2 Racing Team in de Supersport 600 uit. “Er werd ons toen officiële steun van Kawasaki beloofd, maar die is er nooit gekomen. Het werd een jaar om zo snel mogelijk te vergeten.”

Veel progressie

Hoewel Licciardi geen straffe prestaties kon neerzetten in 2016, was er toch nog interesse in zijn persoon. Zo kwam Yamaha Trasimeno op de proppen. Een Italiaanse team dat al meer dan 15 jaar meedraait in het wereldje. “Aan de ene kant was ik wat verrast door die aanbieding na mijn snertjaar, aan de andere kant wist ik ook wel dat de teams me na één minder seizoen niet zomaar zouden vergeten”, vertelt Licciardi. “Dit team bulkt van ervaring en dat gaf me meteen een goed gevoel.”

Een goed gevoel dat onlangs alleen maar versterkt werd tijdens een driedaagse test in Aragon, waar Licciardi zijn Yamaha YZF-R3 eens goed de sporen gaf. “Die tests zijn heel goed verlopen. Ik heb veel rondjes kunnen rijden, heb veel onderdelen kunnen testen en heb degelijke tijden kunnen neerzetten. In die drie dagen hebben we veel progressie gemaakt.”

The Animal

Vorig jaar reed Licciardi in de Supersport 600, nu in de lichtere 300. “Dat vergt toch een andere rijstijl. Je moet met een 300 veel ‘ronder’ rijden”, zegt Angelo. “Sommigen denken dat het een stap terug is, maar zo zie ik het niet. Alle grote merken zijn vertegenwoordigd. De toppers liggen ook heel dicht bij elkaar. In de tests zat de top 15 binnen een seconde van elkaar. Het wordt dus een spannende boel. Ik heb een heel goeie voorbereiding achter de rug, zowel conditioneel als op de motor. Ik ga resoluut voor de top drie.”

Licciardi’s grootste troef: zijn eindjump. “Op het einde kan ik altijd nog iets extra. Omdat ik fysiek sterk ben, omdat ik iets meer kan op opgebruikte banden, omdat ik in die slotfase nog pittige inhaalmaneuvers durf maken... Mijn bijnaam is niet voor niets The Animal (lacht).”