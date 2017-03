Jaak Stevens: “Altijd Patroman gebleven”

Jaak Stevens (100!, te vinden rechtsboven op de ploegfoto) is de enige overlevende van het stichtingselftal. “In 1942 trok ik naar de patronaatsploeg van kapelaan Vanschoenbeek. Mijn vrouw Roza Lenssen was van Eisden-Dorp en had vrienden bij het patronaat. Vader werkte voor de mijn. Vandaar”, vertelt Jaak. “Toen kolenhandelaar Willems een kolen/voetballers-deal sloot met Ons Genoegen Vorselaar kregen we er een viertal kleppers bij. Daarna wilde iedereen bij Patro spelen om een goede job te krijgen in de mijn.” Ook na zijn carrière bleef Jaak betrokken bij de club. “Als sponsor, bestuurslid, jeugdvoorzitter. Ik ben altijd een Patroman gebleven”, aldus Jaak, die de microbe heeft doorgegeven. “Maar dat jaar in eerste klasse was het allermooiste. Met allemaal jongens van hier.”