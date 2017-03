Van kleine kapelaan tot Chinees Woo

Patro Eisden viert zijn 75ste verjaardag. Uitgerekend in een erg rumoerig jaar. Eerst was er de paleisrevolutie op bestuurlijk vlak, waardoor de club in Chinees-Britse handen is geraakt. En op sportief vlak zijn de Maaslanders dit seizoen al aan hun vierde (!) hoofdtrainer toe, een clubrecord. Toch wordt morgen het startschot gegeven van de festiviteiten.

In 1942 stichtte kapelaan Maurice Vanschoenbeek (foto) VV Patro Eisden. De patronaatsploeg ontstond uit de jeugdvereniging van de cité, de smeltkroes van mijnwerkerskinderen van alle nationaliteiten. Op 10 juli 1942 trad Patro Eisden toe tot de Koninklijke Belgische Voetbalbond met stichter Van Schoenbeek als proost en leidinggevenden van de steenkoolmijn als bestuurders. Met vier promoties in de eerste negen jaar ging het razendsnel.

Eerste klasse

De doorbraak in de jaren vijftig naar derde en tweede klasse bezorgde Patro ook nationale bekendheid. Absoluut hoogtepunt was het seizoen 1960-1961 toen de Eisdense club in ‘s lands hoogste afdeling mocht spelen. Hoewel het voor Patro bij dat ene seizoen bleef, werd het sindsdien het uithangbord van het Maasland in Belgisch voetballand.

Het kleine Anderlecht

De ploeg die omwille van zijn verfijnde speelstijl ooit het predicaat kleine Anderlecht verwierf, is die status altijd trouw gebleven. Voor betonvoetbal met beenkappers moest je elders terecht. Niet bij dat technische Patro. Kwaliteit verkiezen boven kwantiteit stond ook hoog in het vaandel van de jeugdwerking, waaruit internationals als Nico Claesen, Vital Borkelmans en Manu Karagiannis groeiden. Maar er waren ook andere toekomstige Rode Duivels zoals Lei Clijsters en Paul Lambrichts die hun wipplank hogerop aan de Eisdense Kastanjelaan vonden.

Dna vrijwaren

Terwijl alle andere mijnclubs haast van de kaart verdwenen, wist Patro als enige de sportieve en economische hindernissen te overleven: het Bosman-arrest, de omkoopaffaire, de vereffening, competitiehervormingen, noem maar op. Het DNA met stamnummer, de clubkleuren en het merkteken Patro bleef al die tijd gevrijwaard. Dat verdient enorm veel respect. Net als de 37 seizoenen (de helft van haar bestaan) die Patro in de op één na hoogste voetbalafdeling speelde. In hoeverre de eigenheid van de club, nu ze in Chinese handen raakte, verder onaangetast zal blijven, valt af te wachten. Iedereen, met paarswit bloed in de aderen, moet er op letten dat straks ook eeuweling Patro nog de genen draagt van de patronaatsploeg van stichter de kleine kapelaan.

Feestprogramma

Kunstenaars Mark Milissen en Paul Sochacki creëren in samenwerking met de werkgroep Patro 75 een grootschalige tentoonstelling over de geschiedenis van Patro, ook vastgelegd in een fotoboek, waarvan de opbrengst integraal naar Patro’s jeugdwerking gaat.

Programma:

Vrijdag 31 maart om 19.00u: opening tentoonstelling in cultuurcentrum (loopt tot 31 mei).

Vrijdag 21 april om 20.00u: academische zitting en presentatie fotoboek.

Zaterdag 27 mei om 16.00u: voetbalwedstrijd tussen ex-Patrospelers.