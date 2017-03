Vital Borkelmans: “Vrienden voor het leven”

Vital Borkelmans (53) maakte deel uit van een gouden generatie. “We groeiden met zijn drieën uit tot Rode Duivel: Nico Claesen, Manu Karagiannis en ikzelf”, zegt hij. “Ik kwam op mijn elfde van Ven Maaseik bij Patro terecht. Met Nico als ploegmaat en Punga als trainer werden we kampioen. Met Nico Claesen speelde ik nooit samen in Patro’s eerste ploeg. Toen ik debuteerde was hij vertrokken naar Seraing. De jonge Manu Karagiannis werd in mijn laatste Patro-seizoenen wél mijn ploegmaat. We vertrokken samen naar Waregem”, aldus Borkelmans, die één van de laatste mijnwerkers was in de ploeg. “Die samenhorigheid bij de kompels was uniek. Wij zijn vrienden gebleven voor het leven.”