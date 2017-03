Amaury Capiot, vorig jaar revelatie in Driedaagse, openhartig over zijn lijdensweg na knieblessure

Vorig jaar verbaasde Amaury Capiot Vlaanderen door tweemaal een vierde plaats weg te kapen tijdens de Driedaagse De Panne-Koksijde. Dit jaar wilde de 23-jarige Lanakenaar van deze periode gebruikmaken om definitief de deur naar een WorldTourteam open te beuken. Helaas, aanslepende knieperikelen strooiden roet in het eten.

Capiots fysieke leed begon afgelopen winter nadat hij in Kortessem verrast werd door een ijsplek. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise sloeg tegen het asfalt, verbeet dagenlang de pijn en vertrok daarna voor een eerste keer op ploegstage naar het Spaanse Calpé.

“Maar vier dagen later stond ik thuis alweer voor de deur”, start Amaury zijn relaas. “Na de nodige rust had ik totaal geen last meer. Dus trok ik met de ploeg mee op stage voor het tweede trainingskamp. Alles verliep prima tot de laatste vijf kilometer van de slotdag. Toen voelde ik opnieuw een lichte, irritante pijn. Goed, geen erg. Ik liet Bessèges voor wat het was en stelde mijn seizoensdebuut uit tot de Clasica de Almeria. Ik finishte vijfde. Onverhoopt. Waarna de Ruta del Sol wachtte. Op de talrijke beklimmingen is mijn lijdensweg pas goed begonnen.”

Na een rustperiode op het thuisfront trachtte Capiot zijn trainingsritme stelselmatig op te krikken. Daar kwam echter niets van in huis.

“Na anderhalf uur moest ik telkens terugdraaien. De pijn op de fiets was niet meer te harden. Het was alsof mijn knie messteken moest trotseren. Opnieuw luidde het devies rusten. Of ik kreeg al eens een inspuiting. Maar niets hielp. Een operatie drong zich op. “Dokter Toon Claes, heeft bij een kijkoperatie de plica (een plooi in het gewrichtskapsel van de knie, nvdr.) verwijderd, en verzekerde me dat mijn problemen van de baan zijn. Op voorwaarde dat ik mijn knie nu de tijd geef om te herstellen, anders bestaat de kans dat er zich littekenweefsel vormt en dat is uit den boze. Ik heb al vaak gedacht: je kunt beter je sleutelbeen of iets dergelijks breken dan met je knie te sukkelen. Dan kan je tenminste nog fietsen en duurt de weg terug niet zo lang. Ik zit nu al bijna zes weken niet meer op een zadel. En daar gaan er nog twee bijkomen. Dat is acht weken in totaal, dat heb ik nooit eerder meegemaakt!”

Capiot vertelt het allemaal terwijl hij - met één oog op de tv gericht - Gilbert, Kristoff, Theuns en Kittel in de Driedaagse De Panne-Koksijde hun duivels ziet ontbinden in De Moeren.

“Natuurlijk doe ik liever mee dan hier te zitten kijken. Maar ik kan het wel plaatsen”, benadrukt hij. “Eens die operatie voorbij was, was ik alweer doelen aan het stellen. Ik kijk liever vooruit. Naar het moment waarop ik weer mag beginnen trainen. Als alles goed gaat, is dat over twee weken. En als je opnieuw op de fiets zit, hunker je naar die eerste wedstrijd. Wanneer het zover is? Wel, ik heb de kalender van de kermiskoersen er eens op nageslagen en starten in de Trofee Maarten Wynants op 7 mei in Helchteren lijkt me een mooi doel. Wie weet fiets ik nadien zelfs nog naar huis?”