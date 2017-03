“Het is een heel zware competitie”

Nicola Philippaerts (23) heeft zich voor de derde keer in zijn prille loopbaan geplaatst voor de Wereldbekerfinale, die vanavond in het Amerikaanse Omaha van start gaat met het jachtparcours. Morgen is er een klassieke omloop, zondag de superfinale.

De 18 beste Europeanen kwalificeerden zich voor deze Wereldbekerfinale, waaronder twee landgenoten. Na 13 manches eindigde Luikenaar Gregory Wathelet, die de WB-manche van Leipzig won, op de achtste plaats. Nicola Philippaerts werd zeventiende, o.a. dankzij een derde plaats in Londen. Al was het op de laatste manche in Göteborg nog nagelbijten voor Philippaerts junior.

Veel bloed

“Ik ben er bij en dat maakt me blij. De Wereldbekerfinale blijft toch het mooiste indoorkampioenschap”, vertelt Nicola, die zich al voor de derde keer plaatste voor die finale. En driemaal met een ander paard. In 2014 met Donatella. Vorig jaar werd hij 13de met Forever D’Arco. Ditmaal rekent hij op H&M Harley vd Bisschop. “Ik ben benieuwd wat het gaat worden”, zegt Nicola voorzichtig. “Harley is zeker een goed paard, anders word je niet derde in de WB-manche van Londen en win je geen vijfsterren GP, zoals vorig jaar in Amerika. Al ging het dan telkens over één proef. Ik weet uit ervaring dat de finale een hele zware competitie is. Het verloopt over drie dagen en vijf omlopen. Je kan je geen enkel foutje permitteren. Het moet vanaf de eerste dag goed zijn of je rijdt op de slotdag niet mee in de superfinale. Harley heeft het voordeel dat hij van nature veel bloed heeft. Paarden met veel bloed houden het doorgaans langer vol en dat is nodig in een dergelijke finale.”

Pieter Devos

Pieter Devos uit Bekkevoort haalde de finale net niet. Devos begon nochtans uitstekend aan het Wereldbekerseizoen met een derde plaats in Oslo en een vierde plaats in Helsinki. Helaas kampte zijn toppaard Dream met problemen aan de luchtwegen, waardoor Devos zijn droomstart niet verzilveren.