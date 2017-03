Voor het eerst in 200 jaar openden wetenschappers de tombe van Jezus, maar toen gebeurde het onverklaarbare

De tombe waar volgens de Bijbel Jezus werd opgebaard na zijn kruisiging, werd onlangs voor het eerst in zowat 200 jaar opnieuw geopend. Dat gebeurde in het kader van renovaties aan de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Bij de opening van de tombe gebeurde er echter iets vreemds. De meetapparatuur van het renovatieteam begaf het plots op “onverklaarbare wijze”, zo vertelt teamleider Antonia Moropoulo.

Op 26 oktober vorig jaar openden Antonia en haar team de tombe van Christus om metingen uit te voeren en de fundamenten te verstevigen. Het team wilde met elektromagnetische stralingen de tombe onderzoeken, maar de tombe was maar net open of alle apparatuur stopte op geheimzinnige wijze met werken.

Foto: AFP

“Ik kan jullie niks meer vertellen. Sommige fenomenen vallen niet te verklaren. Dit is een levende tombe, de tombe van Christus. Ik denk dat iedereen kan begrijpen dat natuurlijke verschijnselen de elektromagnetische velden kunnen verstoren. De mate waarin iemand gelooft of denkt, maakt daar deel van uit”, vertelde Moropoulo aan France 2.

De renovatie van de Heilig Grafkerk nam zo’n tien maanden in beslag. Een groot deel van de stenen in het gebouw waren na decennia van vochtinsijpeling broos geworden. Dat zou nu opgelost moeten zijn, maar dat betekent niet dat de kerk nu zeker is van zijn voortbestaan. Ze zou volgens sommigen namelijk gebouwd zijn op losse grond, wat een constant instortingsgevaar met zich meebrengt.